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Spor

Türk Hava Yolları play-off ilk maçında galip

Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ilk ayağında Türk Hava Yolları deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 'lik skorla mağlup etti.

AA23 Mart 2025 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları play-off ilk maçında galip
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ilk ayağında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Akif Kabak, Sevilay Gezer Boyacı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Ada Germen Korkmaz, Orthmann)

Setler: 22-25, 25-23, 21-25, 20-25

Süre: 113 dakika (26, 33, 26, 28)

  • Türk Hava Yolları
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • sultanlar ligi

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