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Spor

Türk Hava Yolları set vermeden galip

Türk Hava Yoları Sultanlar Ligi'nin normal sezonun 26. ve son maçında karşılaştığı Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 16:09 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları set vermeden galip
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Emine Arıcı, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)

Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Domaç, Inneh, Baird, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Almadovar, Sabriye Dikmen, Simay Gazi, Cansın Şurgun)

Setler: 25-19, 25-15, 25-21

Süre: 70 dakika (21, 22, 27)

  • Bahçelievler Belediyespor
  • Türk Hava Yolları
  • Sultanlar Ligi

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