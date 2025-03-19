Türk Hava Yolları set vermeden galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Emine Arıcı, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)
Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Domaç, Inneh, Baird, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Almadovar, Sabriye Dikmen, Simay Gazi, Cansın Şurgun)
Setler: 25-19, 25-15, 25-21
Süre: 70 dakika (21, 22, 27)