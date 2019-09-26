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Türk Hava Yolları'ndan 'Barış için Spor Ödülleri' projesi!

Türk Hava Yolları ile Birleşmiş Milletler ortak bir projeye imza attı: THY ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturdu. Ortak hayata geçirilecek ‘Barış için Spor Ödülleri’ projesinin küresel kamuoyunda yankı bulması öngörülüyor.

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Türk Hava Yolları uçuş ağı gelişiminde gösterdiği aktif performansı, sporun birleştirici ruhuyla pekiştirerek, dünya barışına katkıda bulunmak için çok önemli bir projeye imza attı. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations Alliance of Civilizations) ile “Barış için Spor Ödülleri” projesine imza atan Türk Hava Yolları’nı bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yalnız bırakmadı. Anlaşmaya THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos imza koydu.  Küresel barış misyonuna katkı amacıyla düzenlenecek Barış için Spor Ödülleri, dünyada insan haklarının korunması için farklı kitleleri etkileme ve bir araya getirmeyi planlıyor. Proje süresince uluslararası bir jüri tarafından global bilinirliği ve görünürlüğü artırmak adına barış için spor ve kalkınma girişimleri çerçevesinde bir ödül töreni düzenlenecek. Bu organizasyonla da spor, sanat ve iş dünyasından önemli, bilinir kişileri ve ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirilecek. Böylece küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati daha fazla çekilecek.

‘KÜRESEL İLGİ ARTACAK’

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafl arı olarak şundan hayli eminiz ki; “Barış için Spor Ödülleri” projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır.

(Akşam)

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