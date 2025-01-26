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Spor

Türk Hava Yolları'ndan rahat galibiyet

Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA26 Ocak 2025 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları'ndan rahat galibiyet
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Selçuk Görmen, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Duarte, Buse Kayacan Sonsırma, Orthmann, Melis Durul)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Deniz Nazlıcan Zengin, Ghani, Yordanova, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Burcu Yönder, Ndiaye, Dilara Yeşil, Fulden Ural)

Setler: 23-25, 25-19, 25-13, 23-25, 15-7

Süre: 124 dakika

  • Keçiören Belediyesi Sigorta Shop
  • Türk Hava Yolları
  • Sultanlar Ligi

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