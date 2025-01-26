Türk Hava Yolları'ndan rahat galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Selçuk Görmen, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Duarte, Buse Kayacan Sonsırma, Orthmann, Melis Durul)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Deniz Nazlıcan Zengin, Ghani, Yordanova, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Burcu Yönder, Ndiaye, Dilara Yeşil, Fulden Ural)
Setler: 23-25, 25-19, 25-13, 23-25, 15-7
Süre: 124 dakika