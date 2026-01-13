İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Türk Hava Yolları'nın rakibi Allianz MTV

Türk Hava Yolları , CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Alman ekibi Allianz MTV ile deplasmanda karşılaşacak.

13 Ocak 2026 Salı 10:45
Türk Hava Yolları'nın rakibi Allianz MTV
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Scharrena Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada Szymon Pindral (Polonya) ve Dusan Rychlik (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.

İstanbul temsilcisi, turdaki ilk maçta konuk ettiği Allianz MTV'yi 3-2 mağlup etti.

Türk Hava Yolları, turu geçmesi durumunda Galatasaray Daikin-Darta Bevo mücadelesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak.

  • Türk Hava Yolları
  • CEV Kupası
  • Allianz MTV

