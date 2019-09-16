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Yunanistan'da rezalet! Türk kadın sporculara tükürüp sahaya yağ fırlattılar

AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. turda Muratpaşa Belediyespor'un Yunanistan takımı PAOK ile oynadığı iki maçta bayrak krizi yaşandı. Türk bayrağının salona asılmasına izin verilmeyen maçta, fanatik Yunan taraftarları kadın sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlattı.

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Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'la Selanik'te 13 Eylül'de oynadığı maçta 32-25 yenildi. Paşa'nın Melekleri, dün yine Selanik'te oynanan maçta Yunanistan temsilcisiyle 24-24 berabere kalınca elendi. 
 
Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi
 
Karşılaşmalarda yaşanan bayrak krizi, sahadaki mücadelenin önüne geçti. İlk maç öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme adına yönetmelikteki kural gereği salona iki ülke bayrağının asılmaması kararı aldı. 
 
 
Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.
 
Tükürük sahaya yağ fırlattılar
 
Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı. İki takım arasında 13 Eylül'de oynanan ilk maçın ardından dün oynanan rövanş maçında da salona Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi. Muratpaşa Belediyespor yöneticileri bunun üzerine ilgililere itirazlarını ileterek sahada yerini aldı. Polisin ilk maça göre daha yoğun önlem aldığı rövanş maçında, Paşa'nın Melekleri rakibiyle berabere kalarak, şampiyonadan elendi.
 
 
Yılmaz: Şikayetimizi yaptık Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.
 
Taraftardan sporcularımız olumsuz etkilendi
 
Karşılaşmada PAOK taraftarının tişörtlerini çıkarıp tezahürat ederek, kadın sporculara el hareketi, yumruk gösterdiğini anlatan Özcan Yılmaz, "Taraftar küfür etti. Kadın sporcularımız bundan olumsuz etkilendi. Kanat oyuncumuza tükürüldü. Gözlemciyi uyardık ama müdahale etmedi. Maç sonlarına doğru sahaya sıvı yağ atıldı. Oyuncularımız ciddi sakatlanabilirdi. 3-4 dakika sahanın temizliğiyle uğraşıldı. Derdimizi anlatamadık. Maçta taraftarın tribündeki ilk 3 sırayı güvenlik amacıyla boşaltmasını talep ettik. Maça verilen arada karşılaşmaya çıkmama kararı alacağımızı bildirince isteğimiz yerine getirildi ve maç tamamlandı. Fanatik taraftara sahip takımın salonunda yeteri kadar güvenlik tedbiri yoktu" diye konuştu. 
 
 
İsteğimizle ikinci maçta polis tedbirleri artırıldı
 
İkinci maçta polis tedbirinin artırıldığına dikkati çeken Yılmaz, salona yakın 3 sıra tribüne taraftar alınmadığını söyledi. Polis eskortu eşliğinde salona gidip geldiklerini aktaran Özcan Yılmaz, "İkinci maçta isteğimiz üzerine güvenlik tedbirlerinin artırılmasıyla kızlarımız daha cesaretli oynadı. İlk maçta sporcularımız endişeden dolayı rahat oynayamadı. İkinci maçta sporcularımız kendilerini rahat hissettiği için iyi performans sergiledi. Muratpaşa Belediyespor olarak önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarında yer alma adına ciddi çalışmalarımız olacak. Türkiye'nin en genç takımıyız, milli takım sporcularının yüzde 40'ını oluşturan kulübüz" dedi. 
 
Ay yıldızlı formayla sahaya çıktılar
 
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘taraftarın tahrik olacağı’ gerekçesiyle Türk bayrağının karşılaşmanın oynandığı salona asılmadığını söyledi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının üzerinde ay yıldız olan blok kırmızı formayla sahaya çıktığını belirten Başkan Uysal, yaşananları şöyle anlattı:
 
“Cuma günkü ilk maçta A.C. PAOK taraftarı, yaklaşık 300 holigan sahanın hemen bitişiğinde taciz, hakaret, tehdit dolu saldırılarını maç boyunca sürdürdü. Bunlara karşı herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Çocuklarımız ağır baskı ve tehdit altında maç oynadılar ve yedi sayı farkla yenildiler. Salonda yaşananlar üzerine EHF’ye, maçın gözlemcisine ve ayrıca karşılaşmanın oynandığı Veria polis müdürlüğüne durumu anlatan ve oyucularımıza yönelik saldırı ve tehdidin önlenmesi talebinde bulunan kapsamlı dilekçeler yazdık. Bunun sonucunda ikinci maçta PAOK taraftarları sahadan 4 metre kadar geriye uzaklaştırıldı ve araya güvenlik koridoru oluşturuldu."
 
 
Bu önlemler sonucunda rövanş karşılaşmasının çok daha dengeli geçtiğini belirten Başkan Uysal, “Maç berabere bitti ancak ilk maçtaki yedi sayıyı telafi edemedik. Üzgünüz. Dört yıldır devam eden programınız çerçevesinde, yaşları 19 - 23 bandında genç ve yerli bir takımımız var. Bu yıl zaten bizim için tecrübe yılıydı. Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıl çok daha iyi olacağız ve Türkiye’mizde amatör sporların yerli sporcularla en güzel şekilde yapılabildiğini ve uluslararası başarı elde edilebildiğini göstereceğiz. Hedefimiz bu" diye konuştu.
 
(DHA)

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