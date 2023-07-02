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Spor

Türk Milli Takımı gümüş madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında kadınlar trap takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 17:57 - Güncelleme:
Türk Milli Takımı gümüş madalya kazandı
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Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen atıcılık müsabakalarında trap takım kategorisinde Türkiye'yi kadınlarda Dilara Bedia Kızılsu, Rümeyse Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir temsil etti.

Elemeleri 206 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'ya finalde 6-0 kaybeden milli takım, gümüş madalya aldı.

Erkeklerde ise Alp Kızılsu, Nedim Tolga Tuncer ve Oğuzhan Tüzün'den oluşan milli takım, elemelerde 5. olarak elendi.

Atıcılık branşını Türkiye, 1 altın, 2 gümüş madalyayla tamamladı.

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