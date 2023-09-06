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Spor

Türk oyuncular Westerlo'nun radarında

Westerlo'nun gündeminde Süper Lig'de forma giyen iki Türk oyuncu var. Galatasaray'dan Emin Bayram ve Trabzonspor'dan Doğucan Haspolat'ın Belçika ekibiyle büyük ölçüde anlaştığı öne sürüldü.

6 Eylül 2023 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
Türk oyuncular Westerlo'nun radarında
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Belçika Ligi takımlarından Westerlo, Türkiye'den iki transfer için büyük oranda anlaşma sağladı.

GALATASARAY'DAN EMİN BAYRAM

Westerlo'dan Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk'un öncelikli planları arasına olmayan Emin Bayram için transfer teklifi geldi.

Belçika basını, Westerlo'nun Emin Bayram'ın transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

20 yaşındaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Westerlo'ya bir sezonluk kiralık transfer olacak.

TRABZONSPOR'DAN DOĞUCAN HASPOLAT

Öte yandan Belçika basını, Westerlo'nun Trabzonspor'un 23 yaşındaki Hollanda doğumlu Türk orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat'ın transferi için de anlaşma sağladığını duyurdu.

Doğucan Haspolat, Westerlo'da Emin Bayram gibi bir sezon kiralık olarak forma giyecek.

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