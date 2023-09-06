Türk oyuncular Westerlo'nun radarında

Belçika Ligi takımlarından Westerlo, Türkiye'den iki transfer için büyük oranda anlaşma sağladı.

GALATASARAY'DAN EMİN BAYRAM

Westerlo'dan Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk'un öncelikli planları arasına olmayan Emin Bayram için transfer teklifi geldi.

Belçika basını, Westerlo'nun Emin Bayram'ın transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

20 yaşındaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Westerlo'ya bir sezonluk kiralık transfer olacak.

TRABZONSPOR'DAN DOĞUCAN HASPOLAT

Öte yandan Belçika basını, Westerlo'nun Trabzonspor'un 23 yaşındaki Hollanda doğumlu Türk orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat'ın transferi için de anlaşma sağladığını duyurdu.

Doğucan Haspolat, Westerlo'da Emin Bayram gibi bir sezon kiralık olarak forma giyecek.