İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9663
  • EURO
    36,7904
  • ALTIN
    2989.2
  • BIST100
    10114.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk takımları Avrupa kupalarında bu hafta 15 maça çıkacak
Spor

Türk takımları Avrupa kupalarında bu hafta 15 maça çıkacak

Basketbolda Türkiye'yi temsil eden takımlar, Avrupa kupalarında bu hafta 15 maç oynayacak.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Türk takımları Avrupa kupalarında bu hafta 15 maça çıkacak
ABONE OL

Türkiye'den 2024-25 sezonunda erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.

THY Avrupa Ligi'nde bu hafta Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ikişer maça çıkacak. FIBA Avrupa Kupası'nda ise bu hafta TOFAŞ'ın grubunda karşılaşma oynanmayacak.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Yarın:

22.30 Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan)

19 Aralık Perşembe:

22.30

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Beko

20 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan)

BKT AVRUPA KUPASI:

Yarın:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya)

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom

21.00 Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş Fibabanka (Bulgaristan'da oynanacak)

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ:

Yarın:

22.00 Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim

22.30 RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Manisa Basket-FMP (Sırbistan)

23.00 Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka

KADINLAR FIBA AVRUPA LİGİ:

18 Aralık Çarşamba:

19.00 ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya)

21.30 Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe Opet

- Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

18 Aralık Çarşamba:

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan)

19 Aralık Perşembe

20.00 Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.