Türk takımları Avrupa kupalarında bu hafta 15 maça çıkacak

Türkiye'den 2024-25 sezonunda erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor.



Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.



Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.

THY Avrupa Ligi'nde bu hafta Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ikişer maça çıkacak. FIBA Avrupa Kupası'nda ise bu hafta TOFAŞ'ın grubunda karşılaşma oynanmayacak.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Yarın:

22.30 Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan)

19 Aralık Perşembe:

22.30

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Beko

20 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan)

BKT AVRUPA KUPASI:

Yarın:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya)

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom

21.00 Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş Fibabanka (Bulgaristan'da oynanacak)

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ:

Yarın:

22.00 Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim

22.30 RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Manisa Basket-FMP (Sırbistan)

23.00 Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka

KADINLAR FIBA AVRUPA LİGİ:

18 Aralık Çarşamba:

19.00 ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya)

21.30 Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe Opet

- Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

18 Aralık Çarşamba:

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan)

19 Aralık Perşembe

20.00 Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)