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Spor

Türk takımları EuroLeague'de haftayı galibiyetle kapattı

THY EuroLeague'de 23. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos'u deplasmanda 87-77 devirirken, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise sahasında EA7 Emporio Armani Milan'ı 110-66 mağlup etti ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Türk takımları EuroLeague'de haftayı galibiyetle kapattı
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasına Türk takımları damga vurdu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.

Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos'u deplasmanda 87-77, Anadolu Efes ise sahasında EA7 Emporio Armani Milan'ı 110-66 mağlup etti.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, 20 sayı geriye düştüğü maçta Zalgiris'i 89-76 yenmeyi başardı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda organizasyonun formda ekiplerinden lider Olympiakos'u 87-77 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

Avrupa Ligi'nde 15. kez kazanan sarı-lacivertliler, ikinci sırada yer aldı.

ANADOLU EFES'İN 5 MAÇLIK GALİBİYET ÖZLEMİ BİTTİ

Lacivert-beyazlı takım, sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 44 sayı farkla 110-66 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Başantrenör Luca Banchi yönetiminde Avrupa Ligi'nde ilk kez kazanan Anadolu Efes, galibiyet sayısını 11'e çıkardı ve haftayı 12. basamakta tamamladı.

THY Avrupa Ligi'nde lacivert-beyazlıları zorlu bir fikstür bekliyor. Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Olympiakos'a konuk olacak Anadolu Efes, çift maç haftasında ise sahasında Real Madrid ve deplasmanda son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

PANATHİNAİKOS, 20 SAYI GERİDEN GELEREK KAZANDI

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 20 sayı geriye düştüğü müsabakada Zalgiris'i 89-76 mağlup etti.

Karşılaşmanın 3. periyodu ilginç bir ana sahne oldu. Hakem üçlüsü, saha kenarında oturan taraftarların tepkisinin benchten geldiğini zannederek Panathinaikos'a teknik faul çaldı. Bunun üzerine başantrenör Ataman, ikinci teknik faul nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

Ergin Ataman, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi durduramazsınız. Biz dünyanın en iyi takımıyız. En iyi teknik ekip, taraftar, salon ve başkan bizde. 8. yıldız OAKA'da olacak." ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Partizan (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa): 92-86

Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 110-66

Maccabi Playtika (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan): 85-73

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 89-76

Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 80-86

Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya): 90-89

LDLC ASVEL (Fransa)-Barcelona (İspanya): 100-94

ALBA Berlin (Almanya)-Bayern Münih (Almanya): 84-99

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko: 77-87

- Puan durumu

Organizasyonun 23. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:


TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos2316720001879121
2Fenerbahçe Beko221571782175824
3Monaco2314920061896110
4Panathinaikos AKTOR2314919931892101
5Paris Basketbol221391888186622
6Real Madrid2313101960189664
7Barcelona2313101960190555
8Kızılyıldız2313101886185135
9Bayern Münih23131019782024-46
10Partizan2312111927185176
11EA7 Emporio Armani Milan231211196919609
12Anadolu Efes2311121946189254
13Zalgiris23111217741800-26
14LDLC ASVEL23111218631943-80
15Baskonia2391418391873-34
16Virtus Segafredo Bologna2371618451924-79
17Maccabi Playtika2361719512066-115
18ALBA Berlin2332018032094-291

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