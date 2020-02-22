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Spor

Türk takımlarını Avrupa'da bekleyen büyük tehlike

Türk takımlarının Avrupa'da başarısız olmasının ardından ülke sıralamasında ki yeri riske girdi. 11. sırada bulunan Türkiye Eğer bu sezonu 12. sırada bitirirse 2021-22 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderemeyecek.

22 Şubat 2020 Cumartesi18:43 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 18:43

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı müthiş bir çekişmeye sahneye oluyor. Ancak kulüplerimizi bekleyen büyük bir tehlike var. Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle tur şansını zora soktu. Başakşehir'in deplasmanda aldığı yenilgi sonrasında gündeme Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı geldi. Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek. 

11. sıradaki ülkenin takımı Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımının kendi ülkesinde de direkt Devler Ligi'ne katılma hakkı kazanması gerekiyor. Bu doğrultuda 11. sıradaki ülke bir temsilcisini Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderebilecek. 12. ülke ise Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek. Türkiye şu anda sıralama 11. basamakta bulunuyor. 12. sırada ise Avusturya yer alıyor. 32.800 puan ile 11.sırada bulunan Türkiye sadece Başakşehir'in getireceği puanları bekliyor. Avusturya ise 12.sırada ve 32.325 puana sahip. 

Avusturya'nın iki takımından biri yoluna devam edebilir

Avusturya'nın yoluna devam eden temsilcilerinden Salzburg deplasmanda E.Frankfurt karşısında 4-1 kaybetti ve elenme ihtimali yükseldi. LASK Linz ise AZ Alkmaar deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve tur için ümitlendi.

Shakhtar Donetsk evinde Benfica'yı 2-1 yendi 

Ukrayna 33.900 puan ile yoluna devam ederken tek temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında Benfica'yı 2-1 yenmesine rağmen avantajı rakibine kaptırdı. Shakhtar Donetsk elense dahi 1.100 puan farkını kapatmak kolay olmayacak. 

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