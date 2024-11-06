Kopenhag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3'ü eleme turlarında, 2'i ise grup aşamasında olmak üzere 5 kez Türk ekiplerinin rakibi oldu. Galatasaray (2), RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Danimarka temsilcisi, 3 eleme turunda da rakiplerini saf dışı bıraktı.

İLK RAKİBİ GALATASARAY OLDU

Danimarka ekibinin Avrupa kupaları tarihinde karşılaştığı ilk Türk takımı, Galatasaray oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu B Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri arasında bulunan Kopenhag, İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybederken, sahasındaki müsabakayı ise 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin ikinci olarak son 16 turuna kaldığı grupta Kopenhag, son sırada yer aldı.

ELEME TURLARINDA 3 TÜRK TAKIMINI SAF DIŞI BIRAKTI

Kopenhag; sırasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Net Global Sivasspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Trabzonspor'la elemeli turlarda rakip olurken, 3 Türk ekibini de saf dışı bırakmayı başardı.

Danimarka temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonu son 16 turunda RAMS Başakşehir'le eşleşti. RAMS Başakşehir'e İstanbul'daki ilk maçta 1-0 kaybeden Kopenhag, rövanşı 3-0 galip tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2021-2022 sezonu play-off turunda Net Global Sivasspor'la eşleşen Kopenhag, rakibini iki maçta da yendi. Sivas'taki ilk maçı 2-1, sahasındaki rövanşı ise 5-0 kazanan Danimarka ekibi, gruplara yükselen taraf oldu.

Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu play-off turunda Trabzonspor'un karşısına çıktı. Sahasındaki ilk maçı 2-1 kazanan Danimarka ekibi, Trabzon'da 0-0 berabere kalarak gruplara kalma biletini cebine koydu.

SON OLARAK GALATASARAY İLE EŞLEŞTİ.

Danimarka temsilcisi Türk takımları arasında en son Galatasaray ile eşleşti

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin A Grubu'nda sarı-kırmızılıların rakibi olan Danimarka ekibi İstanbul'da oynanan ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılırken, sahasındaki müsabakayı ise 1-0 kazandı.

Kopenhag'ın ikinci olarak son 16 turuna kaldığı grupta, sarı-kırmızılı ekip ise üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.

Türk rakiplerine karşı çıktığı 10 müsabakada 17 kez fileleri havalandıran Kopenhag, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

SAHASINDA GEÇİT VERMEDİ

Kopenhag, sahasında Türk ekiplerine karşı çıktığı 5 maçı da kazanmasını bildi.

Türk takımlarına karşı evinde oynadığı 5 maçta 12 gol atan Danimarka temsilcisi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Kopenhag'a deplasmanda gol atmayı başaran tek takım Trabzonspor oldu.