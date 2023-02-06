İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2023 Pazartesi / 16 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8323
  • EURO
    20,2134
  • ALTIN
    1131.54
  • BIST100
    4930.18
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları ertelendi
Spor

Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları ertelendi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji'nin maçları merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem nedeniyle ertelendi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 22:53 - Güncelleme:
Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları ertelendi
ABONE OL

Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol takımlarıyla bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Darüşşafaka Lassa'nın yarın UCAM Murcia ile yapacağı maçın yanı sıra 8 Şubat Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'nin BAXI Manresa ve Galatasaray Nef'in Unicaja ile oynayacağı karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.