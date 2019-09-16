Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye kadar Türkiye'den 5 takım katıldı.

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda bu sezona kadar Galatasaray 15, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6, Bursaspor ile Trabzonspor ise birer kez mücadele etti.

Galatasaray 110, Beşiktaş 44, Fenerbahçe 40, Bursaspor ve Trabzonspor da 6'şar kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde 206 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 53 galibiyet, 47 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 201 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 357 gol gördü.