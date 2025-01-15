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Spor

Türk Telekom 9.galibiyetini aldı

BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında sahasında Alman ekibi Veolia Towers'ı konuk eden temsilcimiz Türk Telekom, rakibini 77-65'lik skorla mağlup ederek 9.galibiyetini elde etti.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
Türk Telekom 9.galibiyetini aldı
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Veolia Towers'ı 77-65 yendi.

Mücadelenin ilk dakikalarında Türk Telekom boyalı alandan, Veolia Towers ise yay gerisinden sayılar buldu. Evv sahibi ekip ilk 5 dakikayı 11-7 önde geçti. Boyalı alanda rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Türk Telekom, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

İkinci periyotta Berkan Durmaz ve Makoundou ile pota altından sayılar üretmeye devam eden Türk Telekom, 15. dakikayı 30-19 önde geçti. Brown, Makoundou ve Smith ile etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, soyunma odasına 15 sayı farkla 46-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, mücadelenin 24. dakikası Türk Telekom'un 48-35 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra hücum ribauntları ve yay gerisinden sayılar bulan Veolia Towers, 26. dakikada farkı 6'ya (50-44) indirdi. Türk Telekom, üçüncü periyodu da 57-50 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Hanlan ve Smith'in sayılarıyla 32. dakikada farkı yeniden 14 sayıya (64-50) çıkardı. Yay gerisinden isabetli şutlar bulmaya devam eden Türk Telekom, başından sonuna kadar önde götürdüğü mücadeleyi 77-65 kazandı.

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Salon: Ankara

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Denis Hadzic (Hırvatistan), Sergio Manuel Rodriguez (İspanya)

Türk Telekom: Smith 10, Brown 18, Bess 2, Berkan Durmaz 7, Alexander 8, İsmet Akpınar 6, Melih Tunca 2, Mahir Ağva 2, Hanlan 6, Makoundou 16, Bruhnke

Veolia Towers: Ivey 7, Barnett 18, Moeller 9, Ogbe 3, Kuath 10, Rich 2, Lottie 5, Grey 5, Reece, Giessmann 6

1. Periyot: 23-11

Devre: 46-31

3. Periyot: 57-50

Beş faulle çıkan: 38.53 Moeller (Veolia Towers)

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