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Spor

Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda lider Valencia'ya konuk olacak

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. hafta maçında lider Valencia ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda lider Valencia'ya konuk olacak
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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, B Grubu 14. haftasında yarın İspanya temsilcisi lider Valencia ile deplasmanda karşılaşacak.

Valensiya şehrindeki Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Gruptaki son 4 maçını kazanarak çıkışa geçen Türk Telekom, 13 haftada elde ettiği 8 galibiyetle 10 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor.

İspanyol temsilcisi ise grupta ilk 11 maçını kazandı ancak son 2 haftada parkeden yenilgilerle ayrıldı. Toplam 11 galibiyetle B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Valencia, bu maçı kazanması durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Valencia, 101-87 kazanmıştı.

  • Türk Telekom Basketbol Takımı
  • BKT Avrupa Kupası
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