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Spor

Türk Telekom, Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı

Türk Telekom Basketbol Takımı, Berkan Durmaz'ı kadrosunu kattığını açıkladı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 01:08 - Güncelleme:
Türk Telekom, Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı
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Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 27 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Berkan'la sözleşme imzalandı.

Geride kalan sezonda Beşiktaş'la tüm kulvarlarda 50 maça çıkan 2,06 metre boyundaki Berkan, 3,5 sayı ortalaması yakaladı.

Kariyerinde TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka formaları da giyen Berkan, gelecek sezon Türk Telekom'un başarısı için mücadele edecek.

Erdem Can'ı tekrar başantrenörlüğe getiren Türk Telekom, Mahir Ağva, Anthony Brown, Javon Bess ve Vassilis Charalampopoulos'tan sonra beşinci transferini Berkan Durmaz'la gerçekleştirmiş oldu.

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