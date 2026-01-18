İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom, Beşiktaş GAİN'i son saniyelerde mağlup etti
Spor

Türk Telekom, Beşiktaş GAİN'i son saniyelerde mağlup etti

Maça hızlı başlayan Türk Telekom, son periyotta büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kritik serbest atışlarla Beşiktaş GAİN'i 87-84 yenerek üst üste galibiyetlerini sürdürdü.

AA18 Ocak 2026 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Türk Telekom, Beşiktaş GAİN'i son saniyelerde mağlup etti
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 87-84 yendi.

Türk Telekom, yüksek tempoyla başladığı maçta Trifunovic'in peş peşe basketleriyle 13-7 öne geçti ancak üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 3 isabet bulan Morgan'ın sürüklediği Beşiktaş, 9. dakikada skoru 25-25'e getirdi. Kalan sürede daha doğru hücum tercihlerinde bulunan Türk Telekom, ilk çeyreği 30-25 önde bitirdi.

Zizic ile pota altından sayılar bulan Beşiktaş'a, Alexander'ın yokluğunda ilk 5'te yer alan Bankston'ın etkili oyunuyla yanıt veren başkent ekibi, 2. periyodun ilk bölümünü 44-42 önde geçti. Devamında Allman'ın sayı ve asistleriyle öne çıktığı Türk Telekom, Beşiktaş'ın üç sayı yüzdesinin de düşmesiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardığı ilk yarıda rakibine 57-46 üstünlük kurdu.

Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte Türk Telekom, Lemar ve Morgan'ın sayılarıyla oyunda kalan Beşiktaş'a, Doğuş Özdemiroğlu, Allman ve Smith'in basketleriyle karşılık verince son 10 dakikaya 76-66 önde girdi.

Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı son periyoda Mathews'un sayılarıyla başlayan Beşiktaş, Morgan ve Zizic'in de devreye girmesiyle bitime 3 dakika 18 saniye kala skoru (80-80) eşitledi. Siyah-beyazlılar, Mathews'un bitime 1 dakika 22 saniye kala attığı üç sayılık basketle de maçta ilk kez öne geçti: 83-84. Çaldığı toptan sonra kendisine faul yapılan Doğuş Özdemiroğlu, serbest atışları sayıya çevirerek Türk Telekom'un 85-84 öne geçmesini sağladı. Başkent ekibi, taktik faullerin ardından kullandığı serbest atışlardan da yararlanarak maçı 87-84 kazandı.

Türk Telekom, ligdeki son 11 maçında 10'uncu, toplamda 11'inci galibiyetini aldı. Ligdeki ilk 13 maçını kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Türk Telekom'a da yenilerek peş peşe 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 15, Smith 11, Trifunovic 11, Bankston 16, Simonovic 3, Berkan Durmaz 2, Allman 16, Usher 7, Devoe 6

Beşiktaş GAİN: Dotson, Mathews 14, Yiğit Arslan 3, Vitto Brown 7, Zizic 16, Berk Uğurlu 11, Anthony Brown 8, Morgan 19, Lemar 6

1. Periyot: 30-25

Devre: 57-46

3. Periyot: 76-66

Beş faulle oyundan çıkan: 34:32 Morgan, 36:42 Lemar, 39:49 Berk Uğurlu (Beşiktaş GAİN)

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.