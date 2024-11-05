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Spor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'yı konuk edecek

BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom yarın sahasında Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya gelecek.

AA5 Kasım 2024 Salı 09:48 - Güncelleme:
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'yı konuk edecek
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın sahasında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımını ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Grupta ilk 3 maçını kazanan Türk Telekom, son 3 karşılaşmasında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Romanya temsilcisi ise tam tersi bir performans sergiledi. İlk 3 maçından salondan mağlubiyetle ayrılan U-BT Cluj-Napoca, son 3 müsabakasını ise kazandı.

İki takım geçen sezon da aynı grupta yer almış, maçları ev sahibi ekipler kazanmıştı.

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