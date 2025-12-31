Türk Telekom, Buducnost karşısında direnemedi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 12. maçında deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye 91-81 mağlup oldu.

Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini Türk Telekom, 23-20 önde tamamlasa da takımlar devre arasına 44-44 eşitlikle girdi.

Son periyoda 2 sayılık (64-62) üstünlükle giren Buducnost VOLI, etkili oyunuyla farkı artırarak karşılaşmadan 91-81 galip ayrıldı.

Buducnost VOLI'de Sulaimon, 25 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Türk Telekom'da ise Smith, tamamını üçlükten bulduğu 18, Allman da 17 sayıyla oynadı.

Karadağ temsilcisi, bu sonuçla 8. galibiyetini alarak 5. mağlubiyetini yaşayan Türk Telekom'u puan tablosunda geride bıraktı.