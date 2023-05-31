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Spor

Türk Telekom çeyrek final son maçında Galatasaray Nef ile karşılaşacak

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında Galatasaray NEF'le sahasında karşı karşıya gelecek.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:23 - Güncelleme:
Türk Telekom çeyrek final son maçında Galatasaray Nef ile karşılaşacak
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Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında yarın Galatasaray NEF'le sahasında karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak.

Normal sezonu lider bitirerek, play-off'a 8. sıradan giren Galatasaray NEF'i, Ankara'daki ilk maçta 94-85 mağlup eden Türk Telekom, rövanşı ise farklı kaybetti. Galatasaray NEF, İstanbul'daki maçı 86-71 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

Türk Telekom, bu sezon sahasında oynadığı 16 lig maçını da kazandı.

Bu maçı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.

  • türk telekom basketbol
  • galatasaray nef
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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