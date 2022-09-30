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Spor

Türk Telekom, Darüşşafaka'yı 3 sayı farkla yendi

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Darüşşafaka'yı 90-87 mağlup etti.

AA30 Eylül 2022 Cuma 22:02 - Güncelleme:
Türk Telekom, Darüşşafaka'yı 3 sayı farkla yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Türk Telekom, Darüşşafaka'yı 90-87 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Türk Telekom 23-21 önde bitirdi. Darüşşafaka ikinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergilese de Türk Telekom, soyunma odasına 40-35 üstün gitti.

İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı üçüncü çeyrekte Türk Telekom skor avantajını korudu ve final periyoduna 64-60 önde girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom sahadan 90-87 galip ayrıldı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Göksun Öz

TÜRK TELEKOM: Taylor 10, Grant 18, Erkan Yılmaz 7, Sestina 15, Jones 17, Boran Güler, Rıdvan Öncel 3, Mevlüt Melih Doğan 2, Alihan Demir, Bouteille 18, Mehmet Yağmur, Arda Özdoğan

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 19, Starks 16, Ercan Osmani 12, Yeboah 9, Doğuş Özdemiroğlu 13, Can Korkmaz 14, Mccullough 2, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 2, Kılıçarslan Şenkaya, Bora Yaşar, Ege Özçelik

1. PERİYOT: 23-21

DEVRE: 40-35

3. PERİYOT: 64-60

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 14.35 Rıdvan Öncel (Türk Telekom), 26.28 Ercan Osmani (Darüşşafaka)

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