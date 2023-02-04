Türk Telekom deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 77-72 yendi.

Türk Telekom bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 10. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın son bölümünde Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can ile Bahçeşehir Koleji oyuncusu Muhammed Baygül, yaşadıkları tartışma sonrasında oyundan diskalifiye edildi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Fatih Güler

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Yunus Emre Sonsırma, Muhammet Baygül 13, Berkay Candan 6, Gist 15, Hall 7, Yiğit Arslan 8, Hadi Özdemir 10, Blazic, Görkem Doğan, Oğuz Savaş

TÜRK TELEKOM: Grant 13, Jones 12, Erkan Yılmaz 10, Bouteille 14, Taylor 9, Sestina 7, Berk Demir 4, Semih Erden 4, Rıdvan Öncel 4, Boran Güler

1. PERİYOT: 11-24

DEVRE: 36-44

3. PERİYOT: 53-60

DİSKALİFİYE: 38.54 Muhammed Baygül (Bahçeşehir Koleji)