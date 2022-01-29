Türk Telekom, deplasmanda Darüşşafaka'yı 75-66 ile geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Darüşşafaka'yı 75-66 yendi.
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu
DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 13, Caupain 18, Pineiro 6, Boothe 12, Doğuş Özdemiroğlu 5, Sinan Güler 9, Cullough 2, Selim Şav, Ege Özçelik, Berke Atar, Görkem Doğan 1
TÜRK TELEKOM: Perez 13, Clemmons 11, Erdi Gülaslan 16, Ellis 14, Johnson 8, Samet Geyik, Berk Demir 8, Dorukhan Engindeniz, Terrell 2, Can Öğüt 3
1. PERİYOT: 16-22
DEVRE: 33-38
3. PERİYOT: 52-55