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Spor

Türk Telekom, deplasmanda Darüşşafaka'yı 75-66 ile geçti

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Darüşşafaka'yı 75-66 mağlup etti.

29 Ocak 2022 Cumartesi 22:29 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 22:29
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Darüşşafaka'yı 75-66 yendi.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 13, Caupain 18, Pineiro 6, Boothe 12, Doğuş Özdemiroğlu 5, Sinan Güler 9, Cullough 2, Selim Şav, Ege Özçelik, Berke Atar, Görkem Doğan 1

TÜRK TELEKOM: Perez 13, Clemmons 11, Erdi Gülaslan 16, Ellis 14, Johnson 8, Samet Geyik, Berk Demir 8, Dorukhan Engindeniz, Terrell 2, Can Öğüt 3

1. PERİYOT: 16-22

DEVRE: 33-38

3. PERİYOT: 52-55

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