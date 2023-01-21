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Spor

Türk Telekom deplasmanda Darüşşafaka'yı yendi

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Darüşşafaka'yı 97-79 yendi.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 20:35 - Güncelleme:
Türk Telekom deplasmanda Darüşşafaka'yı yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Darüşşafaka'yı 97-79 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Telekom, 13. galibiyetini elde ederken maç fazlasıyla da liderliğe yükseldi. Darüşşafaka ise 8. yenilgisini yaşadı.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kerem Baki, İsmail Binbir

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 8, Starks 7, Ercan Osmani 6, Yeboah, Doğuş Özdemiroğlu 18, McCullough 12, Can Korkmaz 7, Hakan Sayılı 2, White 11, Eray Büyükcangaz 8, Canberk Kuş

TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel 8, Berk Demir 6, Grant 17, Bouteille 24, Jones 10, Taylor 18, Erkan Yılmaz 7, Sestina 7, Mehmet Yağmur

1. PERİYOT: 21-22

DEVRE: 41-52

3. PERİYOT: 65-78

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