7 Mart 2026 Cumartesi
  • Türk Telekom deplasmanda Galatasaray'ı yendi
Spor

Türk Telekom deplasmanda Galatasaray'ı yendi

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray MCT Technic'i 93-90 mağlup etti.

7 Mart 2026 Cumartesi 17:10
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 93-90 yendi.

Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki 13. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip ise 9. kez mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 16, Palmer 2, Petrucelli 5, Gillespie 10, White 8, McCollum 27, Meeks 9, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar 9

Türk Telekom: Devoe 18, Trifunovic 14, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 14, Bankston 11, Allman 16, Berkan Durmaz 6, Ata Kahraman, Alexander 12, Smith

1. Periyot: 21-22

Devre: 42-49

3. Periyot: 64-75

Beş faulle çıkan: 39.56 Buğrahan Tuncer (Galatasaray MCT Technic)

