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Spor

Türk Telekom deplasmanda mağlup!

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Türk Telekom Basketbol, Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına konuk oldu. Temsilcimiz, karşılaşmayı 86-67 kaybetti.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 00:29 - Güncelleme:
Türk Telekom deplasmanda mağlup!
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Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına 86-67 yenildi.

Ekinoks Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunda etkili oynayan ev sahibi ekip, çeyreği 14 sayı farkla 22-8 önde tamamladı.

İkinci periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 13. dakikada farkı 5 sayıya (22-17) indirdi. Bu dakikadan sonra iyi oyunuyla aradaki farkı yeniden açan ev sahibi ekip, soyunma odasına 18 sayı farkla 43-25 önde gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Türk Telekom, katı savunması ve yüzdeli atışlarıyla 27. dakikada farkı 10 sayıya (48-38) indirdi. Bu dakikada bir pozisyona itiraz eden Türk Telekom Başantrenörü Selçuk Ernak, ikinci teknik faulün ardından maçtan ihraç edildi. İyi oyununu sürdüren Türk Telekom, 18 sayı geriye düştüğü mücadelede farkı 3'e indirdi. Üçüncü periyot, ev sahibi ekibin 54-51 üstünlüğüyle sona erdi.

Final periyoduna iyi başlayan ve çeyreğin başından sonuna kadar etkili oyununu sürdüren Mincidelice JL Bourg, mücadeleyi 19 sayı farkla 86-67 kazandı.

Türk Telekom, bu sonuçla organizasyonda 7. yenilgisini yaşadı. Mincidelice JL Bourg ise 6. galibiyetini elde etti.

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