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Spor

Türk Telekom, Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek

BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. hafta mücadelesinde Türk Telekom, sahasında Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek.

AA9 Ocak 2024 Salı 10:56 - Güncelleme:
Türk Telekom, Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek
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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında yarın İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, organizasyondaki son maçında deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-79 yenerken, Dolomiti Energia Trento da sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında 76-70 galip geldi.

Başkent ekibi, 10 takımlı B Grubu'nda 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, İtalya temsilcisi ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

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