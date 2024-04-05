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Spor

Türk Telekom eSüper Lig'de büyük heyecana geri sayım

Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenlediği, Trendyol Süper Lig'deki kulüplerin eFutbol takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig'in, ikinci sezonu büyük heyecana sahne oluyor.

IHA5 Nisan 2024 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Türk Telekom eSüper Lig'de büyük heyecana geri sayım
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Türk Telekom eSüper Lig'de 38 haftalık normal sezon sona erdi ve play-off'a katılmaya hak kazanan 8 takım belli oldu. Türk Telekom eSüper Lig'de 16 Nisan'da oynanacak play-off turu sonrası şampiyonun belirleneceği büyük final etkinliği 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Teknoloji birikimini hayatın tüm alanlarına aktararak Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü rol üstlenen Türk Telekom, Türk futbolunun ve sporun dijitalleşmesine liderlik etmeyi sürdürüyor. Tarihte bir ilke imza atarak geçtiğimiz yıl Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile Türk Telekom eSüper Lig'in hayata geçirilmesinde öncü rol oynayan kurum, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. Türk Telekom'un ana sponsorluğunu ve Tivibu Spor aracılığıyla resmi yayıncılığını üstlendiği Türk Telekom eSüper Lig'de ikinci sezon dev rekabete sahne oluyor. Trendyol Süper Lig'deki 20 kulübün eFutbol takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig'de 38 haftalık normal sezon tamamlandı. Sezonu ilk 8 sırada bitiren; Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir, Samsunspor ve MKE Ankaragücü play-off oynamaya hak kazandı.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek play-off turundan büyük final bileti alan 4 takım, şampiyonluk için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan Türk Telekom eSüper Lig'de, bu sezon şampiyon 20 Nisan'da oynanacak büyük finalin ardından belli olacak. Play-off turu ve büyük final etkinliği Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.

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