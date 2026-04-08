8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
  • Türk Telekom EuroCup'a yarı finalde veda etti
Türk Telekom EuroCup'a yarı finalde veda etti

Türk Telekom, EuroCup yarı final serisi üçüncü maçında JL Bourg'a 94-78 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

IHA8 Nisan 2026 Çarşamba 22:55
Eurocup Yarı Final serisi 3. maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransız ekibi JL Bourg'a 94-78 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Finale adını yazdıran JL Bourg ise Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Salon: Ekinox

Hakemler: Ioannis Foufis, Carlos Cortes, Josip Radojkovic

JL Bourg: Adam Mokoka 15, Both Gach 21, Ricardo Erik Lindo Martinez Jr. 9, D. McGhee 13, Kevin Kokila 7, Assemian Moulare 9, William McDowell-White 6, Tajuan Agee 8, Trevon Mitchell 6, Khadim Kane

Başantrenör: Fred Fauthoux

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 5, Uros Trifunovic 3, Michael Jaden Devoe 9, Kris Bankston 8, Marko Simonovic 5, Jaleen Smith 18, Kyle Alexander 10, Jordan Usher 13, Kyle Allman 7, Berkan Durmaz

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 26-16

Devre: 43-39

3. Periyot: 68-59

