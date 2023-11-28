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Spor

Türk Telekom evinde mağlup!

BKT Avrupa Kupası Grup aşamasında Türk Telekom, konuk ettiği Slask'a 80-71 yenildi.

AA28 Kasım 2023 Salı 22:39 - Güncelleme:
Türk Telekom evinde mağlup!
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Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. haftasında Türk Telekom, sahasında Polonya'nın Slask takımına 80-71 yenildi.

Mücadelenin ilk çeyreğinde iki takımda katı savunma uygularken, ilk 4 dakika Slask'ın 5-0 üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom, ilk periyotta sayı üretmekte zorlanırken, etkili oyununu sürdüren Slask, ilk periyodu 19-7 önde tamamladı.

İkinci periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, 13. dakika Slask'ın 28-14 üstünlüğüyle geçildi. Slask, yüzdeli şutlarıyla ve boyalı alandaki etkili oyunuyla 15. dakikada farkı 19 sayıya (16-35) çıkardı. Bu dakikadan sonra 6-0'lık seri yakalan Türk Telekom, 17. dakikada farkı 13'e (22-35) indirdi. Slask, soyunma odasına 10 sayı farkla 39-29 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Slask, 25. dakika farkı 16 sayıya (36-52) çıkardı. Periyodun sonlarında 8-0'lık seri yakalayan Türk Telekom farkı 12 sayıya (48-60) indirdi. Konuk ekip, üçüncü periyodu 61-48 önde tamamladı.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, pota altından ve üç sayılık atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9 sayıya (57-66) indirdi. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, Enoch, Wallace ve McDuffie'nin sayılarıyla farkı 3 sayıya (63-66) düşürdü. Bu dakikadan sonra katı savunma uygulayarak farkı yeniden açan Slask, mücadeleyi 9 sayı farkla 80-71 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom, 8. yenilgisini alırken, Slask ise organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Maxime Boubert (Fransa)

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 2, Wallace 14, Okben Ulubay 8, Yiğitcan Saybir 9, Enoch 13, McDuffie 18, Palmer 5, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Metehan Akyel, Troy Selim Şav 2

Slask: Zebski 4, Gravett 15, Golebiowski 14, Niziol 25, Miletic 6, Wisniewski 1, Parakhouski 6, Hlebowıcki 5, Adamczak, Bryant 4

1. Periyot: 7-19

Devre: 29-39

3. Periyot: 48-61

5 faulle çıkan: 36.10 Yiğitcan Saybir (Türk Telekom)

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