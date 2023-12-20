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Spor

Türk Telekom evinde mağlup oldu!

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, evinde Aris Midea'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 95-85 mağlup ayrıldı.

20 Aralık 2023 Çarşamba 00:02 - Güncelleme:
Türk Telekom evinde mağlup oldu!
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Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında Türk Telekom, sahasında Yunanistan ekibi Aris Midea'ya 95-85 mağlup oldu.

Maça hem pota altından hem de dış atışlardan bulduğu sayılarla iyi başlayan konuk ekip, mücadelenin 3. dakikasını 13-6 önde geçti. Türk Telekom, bir ara 8 sayıya (12-20) çıkan farkı Okben Ulubay ve Enoch'un basketleriyle bir sayıya (21-22) indirdi. Aris Midea, ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda her iki takım da sayılar bularak başlarken, rakibine katı savunma uygulayan Türk Telekom, mücadelenin 13. dakikasında 26-26 eşitliği yakaladı. İyi oyununu sürdüren Türk Telekom, 15. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 33-32. İki takım da etkili oyununu sürdürürken Aris Midea, soyunma odasına 46-41 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan konuk ekip, 23. dakikada farkı 8 sayıya (43-51) çıkardı. Bu dakikadan sonra toparlanan Türk Telekom, 27. dakikada farkı 3 sayıya (53-56) indirdi. Geri dönüşe izin vermeyen Aris Midea, üçüncü çeyreği 7 sayı farkla 66-59 önde bitirdi.

Final periyodunda da etkili oyununu sürdüren konuk ekip, 34. dakikada farkı 16 sayıya (62-78) çıkardı. Türk Telekom'a boyalı alanda katı savunma uygulayan ve kolay sayı imkanı tanımayan Aris Midea, maçın başından sonuna kadar etkili oynayarak mücadeleyi 10 sayı farkla 95-85 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom, 3 galibiyette kaldı. Aris Midea ise 5. galibiyetini elde etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Aare Halliko (Estonya)

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 7, Wallace 30, Okben Ulubay 15, Yiğitcan Saybir 6, Enoch 12, Palmer 10, Boran Güler 3, Mehmet Yağmur, Metehan Akyel 2, Troy Selim Şav

Aris Midea: Toliopoulos 20, Gallinat 12, Harrel 10, Blumbergs 12, De Sousa 4, Slaftsakis, Stark 19, Fillios, Bochoridis 8, Persidis 3, Bankston 7

1. Periyot: 21-24

Devre: 41-46

3. Periyot: 59-66

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