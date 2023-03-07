Türk Telekom evinde Promitheas'ı yendi

Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Yunanistan'ın Promitheas ekibini 85-75 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, 3. dakikayı Eric, Grant ve Berk Demir'in skora katkısıyla 9-2 önde geçti. Bouteille'in serbest atışlarıyla 6. dakikada farkı çift haneye (15-4) çıkaran Türk Telekom, ilk periyodu 25-17 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 4 sayıya (26-22) kadar indiren Yunan temsilcisine Erkan Yılmaz'ın üç sayılık basketiyle cevap veren Türk Telekom, yakaladığı 12-0'lık seriyle 15. dakikada 16 sayılık farka ulaştı: 38-22. Müsabakanın ilk yarısında Sestina, Bouteille ve Grant çift haneye ulaşırken, Türk Telekom soyunma odasına 50-38 önde gitti.

Üçüncü periyotta Kulboka ile üst üste üç sayılık basketler bulan Yunanistan temsilcisi Promitheas, karşılaşmanın 28. dakikasında skora denge getirdi: 56-56. Türk Telekom, 10 sayı bulabildiği üçüncü periyodu 60-58 önde bitirdi.

Final periyoduna Sestina'nın üç sayılık basketiyle başlayan Türk Telekom, Taylor ile farkı 7 sayıya çıkardı: 65-58. Oyun üstünlüğünü yeniden ele alan ve mücadelede son iki dakikaya girilirken Bouteille'in üçlüğüyle farkı çift haneye (78-68) taşıyan Türk Telekom, karşılaşmayı 85-75 kazandı.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ve liderlik mücadelesi veren Türk Telekom, bu sonuçla 11. galibiyetini elde etti.

Öte yandan, karşılaşmayı 200 depremzedenin izlediği anons edilirken, salonda dev Türk bayrağı açıldı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Saulius Racys (İsveç), Milos Koljensic (Karadağ), Denis Hadzic (Hırvatistan)

TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel, Berk Demir 2, Grant 19, Eric 8, Bouteille 21, Sestina 18, Semih Erden, Taylor 12, Mehmet Yağmur, Batuhan Acar, Erkan Yılmaz 5

PROMİTHEAS: Cowan 19, Mouratos, Simpson, Hogue 2, Kulboka 23, Dangubic, Thomasson 17, Conditt 11, Tsairelis 3

1. PERİYOT: 25-17

DEVRE: 50-38

3. PERİYOT: 60-58

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 29.54 Rıdvan Öncel (Türk Telekom)