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Spor

Türk Telekom evinde TOFAŞ'ı farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın son maçında Türk Telekom, konuk ettiği TOFAŞ'ı 86-72 yendi.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 22:59 - Güncelleme:
Türk Telekom evinde TOFAŞ'ı farklı geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın son maçında Türk Telekom, konuk ettiği TOFAŞ'ı 86-72 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom: İsmet Akpınar 24, Alexander 10, Berkan Durmaz 7, Brown 10, Rodas 3, Mahir Ağva, Hanlan 12, Smith 7, Makoundou 4, Bess 9

TOFAŞ: Obrien 12, Perez 16, Yiğitcan Saybir 12, Reed 6, Pasecniks 2, Trifunovic 13, Berk Demir 4, Bankston 4, Özgür Cengiz 3

1. Periyot: 8-17

Devre: 36-30

3. Periyot: 66-46

5 faulle çıkan: Dk. 35.48 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)

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