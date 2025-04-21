Türk Telekom evinde TOFAŞ'ı farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın son maçında Türk Telekom, konuk ettiği TOFAŞ'ı 86-72 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu
Türk Telekom: İsmet Akpınar 24, Alexander 10, Berkan Durmaz 7, Brown 10, Rodas 3, Mahir Ağva, Hanlan 12, Smith 7, Makoundou 4, Bess 9
TOFAŞ: Obrien 12, Perez 16, Yiğitcan Saybir 12, Reed 6, Pasecniks 2, Trifunovic 13, Berk Demir 4, Bankston 4, Özgür Cengiz 3
1. Periyot: 8-17
Devre: 36-30
3. Periyot: 66-46
5 faulle çıkan: Dk. 35.48 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)