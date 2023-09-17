Türk Telekom, Galatasaray NEF'i farklı geçti

Antalya'da Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları) çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası'nda Türk Telekom, Galatasaray Nef'i 89-72 mağlup etti.
Salon: Nirvana Cosmos Sports Center
Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Yılmaz, Tolga Akkuşoğlu
Türk Telekom: Boran Güler 3, Yiğitcan Saybir 11, Palmer 15, Adams 2, Wallace 19, Melih Doğan 2, Metehan Akyel 7, Okben Ulubay 4, Troy Selim Şav 4, Enoch 10, İsmail Cem Ulusoy 12
Galatasaray Nef: İsmet Akpınar 21, Emir Kabaca 11, Halilovic 4, Yeboah 11, Buğrahan Tuncer 9, Muhaymin Mustafa 2, Martin 6, Berke İsmail Çebi, Samet Geyik 2, Kerem Erdem 1, Göksenin Köksal 5
1. Periyot: 24-21
Devre: 42-42
3. Periyot: 69-61