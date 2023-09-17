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Spor

Türk Telekom, Galatasaray NEF'i farklı geçti

Hazırlık turnuvasında Galatasaray Nef ile Türk Telekom arasında oynanan mücadeleyi Türk Telekom 89-72 kazandı.

17 Eylül 2023 Pazar 23:25 - Güncelleme:
Türk Telekom, Galatasaray NEF'i farklı geçti
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Antalya'da Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları) çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası'nda Türk Telekom, Galatasaray Nef'i 89-72 mağlup etti.

Salon: Nirvana Cosmos Sports Center

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Yılmaz, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom: Boran Güler 3, Yiğitcan Saybir 11, Palmer 15, Adams 2, Wallace 19, Melih Doğan 2, Metehan Akyel 7, Okben Ulubay 4, Troy Selim Şav 4, Enoch 10, İsmail Cem Ulusoy 12

Galatasaray Nef: İsmet Akpınar 21, Emir Kabaca 11, Halilovic 4, Yeboah 11, Buğrahan Tuncer 9, Muhaymin Mustafa 2, Martin 6, Berke İsmail Çebi, Samet Geyik 2, Kerem Erdem 1, Göksenin Köksal 5

1. Periyot: 24-21

Devre: 42-42

3. Periyot: 69-61

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