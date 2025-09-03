Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games Turnuvası'nda Zenit'i mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Türk Telekom Basketbol Takımı, Gloria Pre-Season Games Turnuvası'nda karşılaştığı Zenit St. Petersburg'u, dört çeyrekte de üstün bir oyunla 82-79 mağlup etti.

Gloria Sports Arena'da gerçekleşen karşılaşmaya Türk Telekom hızlı bir başlangıç yaparak ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, soyunma odasına 37-31'lik skorla önde gitti.

Maçın ikinci yarısında da Zenit'in geri dönüş çabalarına izin vermeyen Ankara ekibi, üçüncü çeyreği 59-52 ile üstün kapattı. Karşılıklı sayılarla geçen son çeyreğin ardından sahadan 82-79 galip ayrılan Türk Telekom, hazırlık maçındaki güçlü performansıyla alkış topladı.

Ankara temsilcisinde Yavuz Gültekin 19 sayı, 6 ribaund ve 1 asist ile maçın en skorer ismi oldu. Ona 12 sayı ile Berkan Durmaz ve Jaleen Smith eşlik etti. Takımın bir diğer önemli ismi Michael Devoe 11 sayı, 3 ribaund ve 1 asist ile öne çıktı.

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, yeni sezon öncesi hazırlık kampını verimli bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, "Hazırlık maçları, takımımızın potansiyelini değerlendirmek ve eksiklerimizi belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Amacımız, hem BKT EuroCup hem de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan rakiplerimize karşı en iyi şekilde hazırlanmak. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bulunan oyuncularımızın da aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün, Zenit St. Petersburg ile oynadığımız karşılaşma değerli bir deneyim oldu. 82-79 galip geldiğimiz maç boyunca sahada mücadeleyi bırakmayan tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum."