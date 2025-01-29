İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8118
  • EURO
    37,3419
  • ALTIN
    3170.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom, İtalyan rakibine şans tanımadı
Spor

Türk Telekom, İtalyan rakibine şans tanımadı

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu 17. haftasında karşılaştığı İtalyan ekibi Umana Reyer'i 84-81 mağlup etti.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 23:09 - Güncelleme:
Türk Telekom, İtalyan rakibine şans tanımadı
ABONE OL

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 17. hafta maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Umana Reyer'i 84-81 yendi.

Mücadeleye 4-0'lık seriyle başlayan Umana Reyer, çeyreğin ilk 5 dakikasını da 14-3 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra Türk Telekom, Angola ve Hanlan ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da Umana Reyer, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Umana Reyer, Casarin, Tessitori ve McGruder'in sayılarıyla 12. dakikada farkı 10 sayıya (15-25) çıkardı. Türk Telekom ise Berkan Durmaz, Brown ve Smith'in sayılarıyla farkı azaltmaya çalıştı. Pota altında Kabengele ile sayılar üretmeye devam eden Umana Reyer, soyunma odasına 41-31 önde gitti.

Üçüncü periyotta her iki takım da katı savunma yaparken 23. dakika 45-35 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu çeyrekte daha iyi hücum eden Umana Reyer, mücadelenin 25. dakikasında farkı 14'e (36-50) çıkardı. Bu dakikadan sonra karşılıklı sayılar bulunurken konuk ekip, üçüncü çeyreği de 60-49 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan ve yay gerisinden bulduğu sayılarla 14-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, mücadelenin bitimine 6 dakika 27 saniye kala maçta ilk defa öne geçti: 66-63. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi, 14 sayı farktan gelerek Türk Telekom 84-81 kazandı.

Organizasyonda 10. galibiyetine ulaşan Türk Telekom, B Grubu'nun son haftasında deplasmanda Hapoel Bank Yahav'la karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Rain Peerandi (Estonya), Mario Majkic (Slovenya), Stefan Calic (Sırbistan)

Türk Telekom: Smith 7, Brown 13, Bess, Bruhnke 3, Alexander 13, Berkan Durmaz 2, Angola 17, İsmet Akpınar 7, Mahir Ağva, Hanlan 16, Makoundou 6

Umana Reyer: Ennis 12, Wheatle 10, Parks 3, Wiltjer 9, Kabengele 20, Tessitori 5, McGruder 5, Lever 2, Munford 3, Casarin 11, Simms 1

1. Periyot: 13-18

Devre: 31-41

3. Periyot: 49-60

Beş faulle çıkanlar: 39.53 Parks, 39.58 Kabengele (Umana Reyer)

  • Türk Telekom BKT
  • Avrupa Kupası
  • Umana Reyer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.