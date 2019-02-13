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Türk Telekom kupada Galatasaray'ı devirdi

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Türk Telekom'a 85-79 mağlup olan Galatasaray, kupaya veda etti.

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Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk gün ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya rakibine oranla iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Webster ve Harrison'ın basketleriyle ilk dakika içinde 5-0'lık üstünlük sağladı. İlk sayılarına Gabriel ile ulaşan Türk Telekom, boyalı alandan Stimac, dış atışlardan da Redding ile sonuca giderek 5. dakikada 10-8'lik skorla öne geçti. Harrison-Auguste ikilisiyle rakip savunmayı aşan sarı-kırmızılılar, Landesberg'i durdurmakta zorlanınca ilk çeyrek 22-22 eşitlikle tamamlandı.

Skor açısından kısır başlayan 2. periyotta Landesberg ve Redding ile sayılar bulan Türk Telekom, 14. dakikaya 28-24 üstün girdi. Özellikle Hayes'in sayılarıyla tempoyu artıran Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin de katkısıyla 18. dakikada 37-36'lık skorla yeniden öne geçti. Harrison'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle üstünlüğünü sürdüren İstanbul temsilcisi, soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle girilen 3. çeyrekte Landesberg ile yüksek yüzde yakalayan Türk Telekom, 24. dakikada skor üstünlüğünü eline aldı: 49-48. Yunus Emre Sonsırma'nın dış, Stimac'ın pota altı basketleriyle kontrolü elinde tutan başkent ekibi, 28. dakikayı 60-57 önde geçti. Periyot, 64-57 Türk Telekom lehine tamamlandı.

Final çeyreğine yüksek şut yüzdesi yakalayarak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal ve Hayes'in 3 sayılık basketleriyle 12-5'lik seri bularak 35. dakikada beraberliği yakaladı: 69-69. Campbell'in sayılarıyla hücumdaki suskunluğuna son veren Türk Telekom, Webster'ın basketine engel olamayınca Galatasaray Doğa Sigorta, son 2,5 dakikaya 73-72 üstün girdi. Landesberg ile art arda sayılar üreten Türk Telekom, bitime 1 dakika 8 saniye kala 77-75'lik skorla yeniden öne geçti. Kalan sürede taktik faullerde başarı yakalayan Türk Telekom, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı. 

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