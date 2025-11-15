İSTANBUL 17°C / 9°C
15 Kasım 2025 Cumartesi
  • Türk Telekom, Mersin'i deplasmanda mağlup etti
Spor

Türk Telekom, Mersin'i deplasmanda mağlup etti

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Mersin Spor'u 96-82 mağlup etti.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 17:55
Türk Telekom, Mersin'i deplasmanda mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'u 96-82 yendi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

MERSİN SPOR: OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15

TÜRK TELEKOM: Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4

1. PERİYOT: 22-25

DEVRE: 36-48

3. PERİYOT: 62-75

