Türk Telekom, Mersin'i deplasmanda mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'u 96-82 yendi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
MERSİN SPOR: OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15
TÜRK TELEKOM: Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4
1. PERİYOT: 22-25
DEVRE: 36-48
3. PERİYOT: 62-75