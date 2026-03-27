27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
  • Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece karşısında galip
Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece karşısında galip

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 90-87 yendi.

27 Mart 2026 Cuma 23:27
Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 90-87 yendi.

Konuk ekip, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 21. yenilgisini yaşadı.

Her iki takımın skor dağılımı şu şekilde:

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 19, Van der Vuurst 12, Pipes 22, Gavrilovic, Doğan Şenli 12, Yigit Özkan 2, Pusica 5, Bruinsma 14, Bandaogo 1, Can Kaan Turgut, Metin Türen, Muhaymin Mustafa

Türk Telekom: Devoe 8, Berkan Durmaz 9, Trifunovic 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Allman 14, Ata Kahraman 2, Usher 23, Smith 8, Simonovic 6, Emircan Koşut

