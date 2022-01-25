Türk Telekom, Partizan NIS'i 85-71 ile geçti

25 Ocak 2022 Salı 22:49 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 22:49

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 11. haftasında Türk Telekom, Partizan NIS'i 85-71 yendi.

Türk Telekom, gruptaki 6. galibiyetini alırken, Partizan NIS 3. kez kaybetti. Türk Telekom, Avrupa kupalarında bu sezon Ankara'da oynadığı 5. maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maça özellikle pota altında iyi savunma yaparak başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 8-6 önde geçti. Hücumda Clemmons'un skorer oyunuyla Türk Telekom, ilk çeyreği 21-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Terrell'in sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan mavi-beyazlılar, Dawkins'in boyalı alandan basketleriyle 14. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 33-22. Türk Telekom, soyunma odasına 43-32 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında da iyi savunma yapan Türk Telekom, 26 dakikada farkı 15'e kadar çıkardı: 53-38. Başkent ekibi final periyoduna 60-46 üstün girdi.

Türk Telekom, 5-0'lık seriyle başladığı son periyodun başında farkı 19'a çıkardı (65-46) ve Partizan NIS Başantrenörü Zeljko Obradovic'e molayı aldırdı. Üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, sahadan 85-71 galibiyetle ayrıldı.

MAÇTA İKİ TÜRK HAKEM GÖREV ALDI



Karşılaşmaya atanan yabancı hakemler hava şartları nedeniyle Türkiye'ye gelemeyince, müsabakada iki Türk hakem görev aldı.

Türk Telekom Spor Kulübünden alınan bilgiye göre, maça atanan yabancı hakemlerden sadece Fransız hakem Maxime Boubert, Türkiye'ye gelebildi.

Diğer iki hakem yoğun kar yağışı nedeniyle ülkelerinden Türkiye'ye gelemeyince, ULEB maçta Türk hakemler Emin Moğulkoç ile Hüseyin Çelik'i görevlendirdi.

OBRADOVİC'E İLGİ



Ankaralı basketbolseverler, Fenerbahçe'yle büyük başarılar elde edeni şu anda Partizan NIS'i çalıştıran Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'e büyük bir ilgi gösterdi.

Obradovic, salona girdiğinde tribündeki taraftarlar alkışlarla Sırp başantrenör için tezahürat yaptı. Obradovic, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi. Karşılaşmayı çok sayıda Fenerbahçe formalı taraftar da izledi.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Maxime Boubert (Fransa)

TÜRK TELEKOM: Perez 5, Clemmons 20, Erdi Gülaslan 2, Berk Demir 2, Ellis 8, Samet Geyik 5, Dawkins 8, Johnson 15, Terrell 15, Can Öğüt 5

PARTİZAN NIS: Punter 14, Moore 15, Leday 10, Zagorac, Lessort 14, Kurucs, Avramovic 10, Koprivica 2, Smailagic 4, Glas, Madar 2

1. PERİYOT: 21-18

DEVRE: 43-32

3. PERİYOT: 60-46