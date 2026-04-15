Türk Telekom seriyi sürdürdü! Erokspor'u mağlup etti

Türk Telekom, sahasında Safiport Erokspor'u 93-84 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Başkent ekibi bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini elde etti.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Safiport Erokspor'u 93-84 yendi.

Başkent ekibi, ligde üst üste 6'ncı, toplamda 18'inci galibiyetini aldı. Safiport Erokspor ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 6, Devoe 5, Trifunovic 12, Berkan Durmaz 13, Alexander 13, Allman 9, Smith 9, Usher 11, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Emircan Koşut

Safiport Erokspor: Pangos 8, Love 9, Egehan Arna 8, Cornelie 6, Simmons 8, Crawford 20, Galloway 15, Thurman 6, Ahmet Düverioğlu 4, Erten Gazi, Metehan Akyel

1. Periyot: 27-21

Devre: 53-44

3. Periyot: 74-68

Beş faulle oyundan çıkan: 24:50 Egehan Arna (Safiport Erokspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
