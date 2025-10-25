Türk Telekom son 3 maçı da kazandı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ligde ve Avrupa'da sezona mağlubiyetlerle başlarken son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.



Sezonun ilk 5 maçında galibiyet alamayan başkent ekibi, son 3 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti.



Kulübün genel menajeri Önder Külçebaş, AA muhabirine, sezon başlangıcını, takım içerisindeki motivasyonu, Avrupa hedeflerini ve altyapı çalışmalarını değerlendirdi.



Takımın sezona zorluklarla başlamasına rağmen kısa sürede toparlandığını belirten Külçebaş, "Aslında çalışma anlamında hiçbir iniş olmadı. Ekip gerçekten çok iyi çalıştı. Bu galibiyetlerin gelmesindeki etken de bu. Koçumuzun oyuncularımızı sürekli motive etmesi, o çukurdan çıkmamızı sağladı. Yeni kurulan bir takımız ve iki önemli eksiğimiz vardı. Michael Devoe'nun 4-5 haftalık sakatlığı vardı ve Kyle Alexander da takıma katılmadığı için rotasyonda zorluklar yaşıyorduk. Mağlubiyetlerin çoğu son anlarda geldi, geri dönüşler oldu ve takım yoruldu. Umarım bundan sonra her gün tuğlaları üst üste koyarak binamızı kuvvetlendirir, yükseltiriz." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan isimlerin motivasyona olumlu etkileri olduğunu vurgulayan Külçebaş, "İlk önce birbirlerini tanıma süreci oldu ama parantez açmak istediğim isimler var. Özellikle kaptanımız Doğuş ve Jaleen. Berkan ile geçen seneden kalan arkadaşlar, Kyle'ın da dahil olmasıyla takım kimyasını ve geçmişini bildikleri için yeni gelen arkadaşlara yardım ettiler. Doğuş'un sahada çok savaş vermesi ve enerjiyi yükseltmesi, soyunma odasında insanları birleştirmesi, sorumluluk alması takımın kimyasının oturmasına yardımcı oldu." diye konuştu.

Külçebaş, Fenerbahçe Beko ile deplasmanda yapacakları maç hakkında, "Yoğun bir takvimden geliyorlar. Biz de yoğun bir tempodan geçtik. Maç, pazar günü saat 13.00'te. Mutlaka bazı oyuncuların konsantrasyon düşüklüğü olacaktır. Umarım orada ilk önce sağlıklı ve iyi basketbol oynarız. Çünkü kazanamasanız bile oraları sağlam geçmek bir sonraki maçı etkiliyor. Yani aldığımız artıları toplamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü basketbol olarak belli bir seviyeye geldik. Her gün üzerine koyuyoruz. Kaybetme durumunda bile üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Oraya tam konsantre bir şekilde gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara seyircisinin desteğine dikkati çeken Külçebaş, "Taraftarlar, BKT Avrupa Kupası karşılaşmalarını milli maç gibi görüyor ve bizi çok destekliyor. Birçok maçı da son periyotta hepsinin ayağa kalkıp salonu küçültmesiyle, rakibi boğmasıyla kazandık. Avrupa Kupası'ndaki hedefimiz ilk 4'te olmak. İlk 4'te, ilk 3'te olup ilk turlarda avantaj sağlamak istiyoruz. Ondan sonrasına adım adım bakacağız ama Avrupa'daki hedefimiz her zaman dile getirdiğimiz gibi kupayı alıp Avrupa Ligi'ne yükselmek." şeklinde konuştu.

Külçebaş, altyapı sorumlusu Nezih Özbakır'ın yoğun çalışmalar yaptığını ve altyapı projelerine odaklandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Altyapıda bütçe bulmakta zorlanabiliyoruz ama Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) takımımızı kurduk, şehir dışından oyuncular getirdik. Lojmanlarımızı temizledik, yemeklerimizi düzelttik. Yani organizasyon anlamında birçok şey yaptık ve gençlere yatırımımız devam ediyor. A takımımızda kontratlı oyuncularımız var ve TB2L'de de oynuyor. Güzel, çok çalışkan bir ekibimiz var. Aynı zamanda hem altyapıya hem de A takıma sponsorluklar buluyoruz ki bütçeyi rahatlatalım, gençlere daha fazla yatırım yapabilelim. O yüzden şu an mevcut durumdan memnunuz. Hem başkanımızın hem koçumuzun hem de benim hedefim tesisleşme anlamında projeler geliştirmek."

Fenerbahçe Beko ve London Lions maçlarından sonraki 3 karşılaşmayı Ankara'da oynayacaklarını hatırlatan Külçebaş, taraftarları takımı desteklemeye davet etti ve galibiyetlerle onları sevindirmek istediklerini söyledi.