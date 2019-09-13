Türk Telekom Stadyumu'na Signal Iduna Park modeli

52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadı'nın genişletilmesi için Galatasaray yönetimi Avrupa'nın önde gelen stat modellerini inceliyor.

42 bin kombine satıp zorunlu olarak satışları durduran yönetim, kapasiteyi 62 bin 150'ye yükseltmek adına önce Arsenal'in Emirates Stadı'nı inceledi. Sonrasında ise Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park stadındaki koltuksuz kale arkası modeli gündeme gelirken bu model akıllara yattı.

Maliyeti 80 Euro olan, çift koltuğu bir demir korunakla birleştiren, anahtarla kilitlenip açılabilen mekanizmaya sahip tribün, güvenlik nedeniyle Türk Telekom Stadı'nda iki kale arkasının alt kısmında uygulanacak.

Kapasiteyi 9 bin 500 artıracak olan Galatasaray, Süper Lig maçlarını 62 bin 150 kişiye oynayabilecek. Ayakta seyirciye UEFA organizasyonlarında izin olmadığı için Şampiyonlar Ligi'nde demir korunaklara bağlı koltuklar anahtarla açılacak ve iki kale arkasının alt kısmı da koltuklu tribüne dönecek.

(Sabah)