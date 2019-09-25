23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7032
  • 6,2682
  • 280.032
  • 101745
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Türk Telekom Stadyumu'nda 11. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu’nda 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 10 müsabakada sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 2-2 sonuçlandı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Spor Toto Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

 

2011-2012 Spor Toto Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

 

2011-2012 Spor Toto Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

 

2012-2013 Spor Toto Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

 

2013-2014 Spor Toto Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

 

2014-2015 Spor Toto Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

 

20115-2016 Spor Toto Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

 

2016-2017 Spor Toto Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

 

2017-2018 Spor Toto Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

 

2018-2019 Spor Toto Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

(İHA)

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Boston Dynamics'in robotu bunu da başardı! Son görüntüleri hayrete düşürdü

Boston Dynamics'in robotu bunu da başardı! Son görüntüleri hayrete düşürdü

Öldürülmeden önce yazdığı mektupta her şeyi anlatmış

Öldürülmeden önce yazdığı mektupta her şeyi anlatmış

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'
 

POPÜLER HABERLER

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA