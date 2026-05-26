Türk Telekom yarın Anadolu Efes deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında yarın deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Yarı finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf, Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, normal sezonu 20 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 5. tamamlayarak play-off etabına kaldı.

Başkent ekibi, ligde bu sezon Anadolu Efes karşısında sahasındaki maçı 75-70 kazanırken deplasmanda 101-91 kaybetti.

5 SEZONDA 4 ÇEYREK FİNAL

Türk Telekom, son 5 sezonda 4. kez çeyrek finalde yer alıyor.



Başkent temsilcisi bu süreçte en iyi derecesini 2022-23'te normal sezonu lider tamamlayıp yarı finale yükselerek elde etti.

Serinin ikinci maçı, 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.



Gerekmesi halinde üçüncü karşılaşmaya yine Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.