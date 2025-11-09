İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Türk Telekom yeni transferini duyurdu!

Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, 24 yaşındaki genç basketbolcu Uros Trifunovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

9 Kasım 2025 Pazar 11:43
Türk Telekom yeni transferini duyurdu!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Sırp oyuncu Uros Trifunovic'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uros Trifunovic'i kiralık olarak takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Uros Trifunovic." denildi.

Bu yaz Maccabi Rapyd ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki basketbolcu, ülkesinin Partizan, Mladost ve Mega Basket kulüplerinin yanı sıra TOFAŞ'ta da forma giydi.

Sırbistan Milli Takımı'nın formasını da giyen Trifunovic, oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabiliyor.

