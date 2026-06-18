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Spor

Türk Telekom'da bir ayrılık daha: Jaleen Smith

Türk Telekom, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Jaleen Smith ile yollarını ayırdığını açıkladı. ABD doğumlu Hırvat oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarı dilendi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 21:33 - Güncelleme:
Türk Telekom'da bir ayrılık daha: Jaleen Smith
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı.

Türk Telekom Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Jaleen Smith'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ABD doğumlu, Hırvatistan vatandaşlığına sahip oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapan Jaleen Smith, Hırvatistan milli takımında da oynuyor. Bahçeşehir Koleji formasıyla 2024–25'te Türkiye kariyerine başlayan Jaleen Smith, 2025-26 sezonu başında Türk Telekom'a transfer oldu.

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