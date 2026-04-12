Spor

Türk Telekom'dan Bursa'da kritik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Türk Telekom, son anları büyük heyecana sahne olan mücadelede Bursaspor'u deplasmanda 94-92 mağlup etti.

AA12 Nisan 2026 Pazar 20:09 - Güncelleme:
Türk Telekom, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 94-92 yendi.

Türk Telekom 17'inci galibiyetini alırken Bursa temsilcisi, 19'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 16, Smith 11, King 13, Konontsuk 4, Nnoko 4, Childress 20, Berk Can Akın 3, Delaurier 8, Georges-Hunt 13

Türk Telekom: Devoe 21, Berkan Durmaz 5, Trifunovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Bankston 6, Ata Kahraman 8, Alexander 2, Usher 10, Smith 7, Simonovic

1. Periyot: 28-28

Devre: 53-53

3. Periyot: 68-75

