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Spor

Türk Telekom'dan Darüşşafaka Lassa'ya farklı tarife

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı 105-68'lık skorla mağlup etti.

2 Kasım 2024 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan Darüşşafaka Lassa'ya farklı tarife
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi.

Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrek, Makoundou ile pota altından peş peşe sayılar bulan başkent ekibinin 26-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türk Telekom, Moore'un ayakta tutmaya çalıştığı rakibine karşı Brown'ın da devreye girmesiyle farkı arttırdı ve soyunma odasına 48-39 önde gitti.

Hücumda Moore'a eşlik eden oyuncunun çıkmadığı ve 3 sayılık atışlarda düşük yüzdeyle oynayan Darüşşafaka karşısında son 10 dakikaya 22 sayı farkla önde giren Türk Telekom, maçı da 105-68 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Gökçebel

Türk Telekom: Melih Tunca 16, Brown 18, Bess 9, Berkan Durmaz 5, Makoundou 21, Hanlan 2, Angola 5, Mahir Ağva 16, İsmet Akpınar 13, Arda Özdoğan, Kaan Berk Tarla

Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 5, Moore 17, Gach 16, Tinkle 10, Tarık Sezgün 2, Yiğit Onan 11, Ege Demir 7, Ege Akçay, Tolga Kay, Doğan Bozveli

1. Periyot: 26-22

Devre: 48-39

3. Periyot: 72-50

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